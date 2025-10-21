McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagabend nahe Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von McDonalds zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Bei der McDonalds-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 307,82 USD.

Mit einem Kurs von 307,82 USD zeigte sich die McDonalds-Aktie im New York-Handel um 20:07 Uhr kaum verändert. Bei 308,55 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die McDonalds-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 306,75 USD ab. Bei 308,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 121.508 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 5,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,16 Prozent.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,17 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 335,00 USD je McDonalds-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,28 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren eingefahren