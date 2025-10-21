McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds büßt am Nachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 307,26 USD.

Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 307,26 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die McDonalds-Aktie bis auf 306,75 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 308,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.902 McDonalds-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 5,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 9,99 Prozent Luft nach unten.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,17 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.

Am 06.08.2025 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können McDonalds-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,28 USD je McDonalds-Aktie.

