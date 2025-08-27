DAX24.064 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.475 -0,2%Nas21.655 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Blick auf McDonalds-Kurs

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds fällt am Donnerstagnachmittag

28.08.25 16:10 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds fällt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 310,69 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 310,69 USD. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 309,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 311,12 USD. Bisher wurden via New York 58.223 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 4,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 6,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 340,00 USD an.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,35 USD fest.

Redaktion finanzen.net

