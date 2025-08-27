McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

Blick auf McDonalds-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 311,56 USD an der Tafel.

Bei der McDonalds-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 311,56 USD. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 311,71 USD. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 309,40 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,12 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 151.618 McDonalds-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,74 Prozent. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 12,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,17 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 340,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,44 Prozent gesteigert.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,35 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

