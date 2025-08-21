Medien: Dortmund und Gladbach über Reyna-Transfer einig

DORTMUND (dpa-AFX) - Die Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund ( BVB (Borussia Dortmund) ) und Borussia Mönchengladbach haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna geeinigt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse nach Gladbach wechseln. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht./sti/DP/he

