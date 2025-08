Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 49,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 49,26 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 49,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.140.977 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 28,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,43 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,78 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,50 EUR.

Am 30.07.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,95 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 6,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie verliert leicht: Über 1,5 Millionen Fälschungen beschlagnahmt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform