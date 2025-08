Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 49,84 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 49,84 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,51 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,01 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 146.239 Aktien.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 63,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,60 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 9,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,78 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 61,50 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 6,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So schätzen die Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Juli 2025 ein

Mercedes-Benz-Aktie verliert leicht: Über 1,5 Millionen Fälschungen beschlagnahmt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie