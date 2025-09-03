Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 53,11 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 53,11 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,20 EUR zu. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 54.487 Stück.

Bei 63,17 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 18,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,67 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 60,59 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 33,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 23.10.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

