Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Donnerstagmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 50,94 EUR abwärts.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 50,94 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,63 EUR. Mit einem Wert von 51,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 785.277 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,01 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,48 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,59 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,95 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,15 Mrd. EUR.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,83 EUR je Aktie belaufen.

