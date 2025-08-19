Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag ohne große Veränderung

DAX24.333 -0,4%ESt505.481 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,46 +0,8%Gold3.326 +0,3%
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX etwas leichter -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

20.08.25 12:07 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 54,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,09 EUR 0,25 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 54,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 54,25 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,89 EUR. Mit einem Wert von 54,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 222.350 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 63,24 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 18,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,68 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,50 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,95 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.10.2025 gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,93 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

