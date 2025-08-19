DAX24.257 -0,7%ESt505.473 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.822 -0,2%Nas20.961 -1,7%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1653 +0,1%Öl66,58 +1,0%Gold3.346 +0,9%
Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen ohne gemeinsame Richtung -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag tiefer

20.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 53,99 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 53,99 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 453.803 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 28.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,24 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 17,13 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 18,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,68 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,95 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Viele DAX-Konzerne machen trotz Zollbelastung mehr Gewinn

Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyWarburg Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
