Merck Aktie News: Merck am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 106,75 EUR.

Das Papier von Merck befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 106,75 EUR ab. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 106,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,30 EUR. Bisher wurden heute 35.330 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Gewinne von 65,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2025 auf bis zu 103,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,51 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,28 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 157,43 EUR.

Merck veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,28 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

