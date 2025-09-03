Merck Aktie News: Merck am Mittag behauptet

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Merck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 109,65 EUR.

Bei der Merck-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 109,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 110,50 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 109,50 EUR. Bei 109,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.452 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,75 EUR) erklomm das Papier am 05.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,16 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,33 EUR fest.

