US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Blick auf Merck-Kurs

Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagnachmittag fester

05.09.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 109,85 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 109,85 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 110,00 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.843 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,95 EUR erreichte der Titel am 13.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 148,71 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,33 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

