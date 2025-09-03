Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 109,95 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 109,95 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,25 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 110,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.523 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,95 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2024. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 56,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 8,41 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,26 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,33 EUR je Merck-Aktie.

