Merck Aktie News: Merck am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 110,65 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 110,65 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,70 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.639 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 39,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (100,70 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,99 Prozent.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je Merck-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 147,29 EUR für die Merck-Aktie.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,26 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,43 EUR je Merck-Aktie.

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

