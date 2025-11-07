Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag an Fahrt

Merck im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 110,95 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 110,95 EUR zu. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 111,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,40 EUR. Bisher wurden heute 3.298 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,39 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 9,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 147,29 EUR an.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

