Aktie im Blick

Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag

06.11.25 09:22 Uhr
Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 110,65 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 110,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 110,95 EUR. Mit einem Wert von 110,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.963 Merck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 154,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 28,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 8,99 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,43 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
03.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Merck BuyUBS AG
29.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
