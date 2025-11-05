Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittag ins Minus

So entwickelt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 110,75 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 110,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 110,55 EUR. Bei 111,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 30.849 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,65 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (100,70 EUR). Abschläge von 9,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,35 Mrd. EUR gelegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

