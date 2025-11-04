Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 111,10 EUR.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,6 Prozent auf 111,10 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 110,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.218 Merck-Aktien.

Am 04.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 155,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 9,36 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 147,29 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,43 EUR je Merck-Aktie belaufen.

