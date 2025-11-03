Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Merck

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 113,30 EUR.

Das Papier von Merck befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 113,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 113,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,35 EUR. Bisher wurden heute 6.963 Merck-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2024 markierte das Papier bei 155,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 36,98 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 11,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 147,29 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,42 EUR je Merck-Aktie.

