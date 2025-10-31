Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag gesucht
Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 113,95 EUR.
Um 11:48 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 113,95 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 114,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,50 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 34.521 Aktien.
Am 04.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 155,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 13,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 147,29 EUR.
Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,35 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,26 Mrd. EUR.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
