Merck Aktie News: Merck am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 114,30 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 114,30 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 114,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 112,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.930 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 155,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,78 Prozent. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Abschläge von 11,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

