DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Merck im Blick

Merck Aktie News: Merck verteidigt Stellung am Freitagvormittag

31.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Merck hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 112,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
114,20 EUR 2,15 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Merck-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 112,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 112,75 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 112,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.532 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 155,20 EUR erreichte der Titel am 04.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 10,57 Prozent Luft nach unten.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 147,29 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Merck BuyUBS AG
29.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
