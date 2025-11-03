Merck Aktie News: Merck am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 114,10 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 114,10 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,60 EUR zu. Bei 113,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.701 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 155,20 EUR erreichte der Titel am 04.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 11,74 Prozent Luft nach unten.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 147,29 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,42 EUR je Aktie aus.

