Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 111,65 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 111,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,90 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 110,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.957 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (155,20 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 39,01 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je Merck-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 147,29 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

