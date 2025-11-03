Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag ins Minus

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 112,90 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 112,90 EUR ab. Die Merck-Aktie sank bis auf 110,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 168.794 Merck-Aktien.

Am 04.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 155,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 147,29 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

