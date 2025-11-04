DAX23.797 -1,4%Est505.610 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1517 ±-0,0%Öl64,05 -1,2%Gold3.998 -0,1%
Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 111,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
111,55 EUR -0,50 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 111,65 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,70 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 111,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,40 EUR. Zuletzt wechselten 5.459 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 155,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,01 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je Merck-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 147,29 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA

