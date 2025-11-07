Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Merck

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 108,70 EUR nach.

Um 15:51 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 108,70 EUR. Bei 108,70 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 72.968 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,65 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 42,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 7,36 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 147,29 EUR.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,43 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

