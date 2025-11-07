Merck Aktie News: Merck verteidigt Stellung am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 110,35 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 110,35 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,15 EUR zu. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 110,10 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 31.046 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 154,65 EUR. 40,14 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 8,74 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 147,29 EUR für die Merck-Aktie.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,43 EUR je Aktie belaufen.

