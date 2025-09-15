Merck Aktie News: Merck am Nachmittag stabil

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 106,60 EUR.

Die Merck-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 106,60 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 108,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 106,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,75 EUR. Bisher wurden heute 72.224 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 60,27 Prozent Luft nach oben. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,53 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 5,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,33 EUR fest.

