Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 96,51 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 96,51 USD zu. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,95 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 95,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 723.218 Stück.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 8,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus.

Merck gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 17,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,80 Prozent gesteigert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,97 USD je Merck-Aktie.

