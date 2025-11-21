DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.212 +0,6%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,20 -1,6%Gold4.078 ±0,0%
Merck im Blick

21.11.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 96,51 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
83,90 EUR 1,90 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 96,51 USD zu. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,95 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 95,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 723.218 Stück.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 8,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus.

Merck gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 17,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,80 Prozent gesteigert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,97 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen