Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 779,91 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 779,91 USD nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 780,92 USD an. Bei 776,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 440.673 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 784,69 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 450,81 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 42,20 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,76 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 837,83 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,16 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 47,52 Mrd. USD gegenüber 39,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

