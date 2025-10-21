Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 733,91 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 733,91 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 738,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 736,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 377.675 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 8,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (479,89 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,76 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 837,83 USD.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 7,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,16 USD je Aktie eingenommen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,52 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 29.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,26 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
