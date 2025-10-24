DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.216 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,66 +1,1%Gold4.128 ±0,0%
Aktie im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

24.10.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Kaum Ausschläge verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 733,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
629,40 EUR -2,60 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 733,60 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 739,18 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 732,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 736,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 416.706 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,53 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 479,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 34,58 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,88 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 837,83 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,61 Prozent auf 47,52 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.11.2026 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 28,27 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
