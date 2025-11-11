Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend mit Kurseinbußen

So bewegt sich Micron Technology

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,7 Prozent auf 243,98 USD.

Die Micron Technology-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 243,98 USD abwärts. Der Kurs der Micron Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 239,54 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.933.926 Micron Technology-Aktien.

Am 10.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 257,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 5,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 74,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,527 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Am 23.09.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 16,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

