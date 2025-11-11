DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.502 -0,1%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.130 +0,3%
So bewegt sich Micron Technology

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend mit Kurseinbußen

11.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Micron Technology. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,7 Prozent auf 243,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
209,00 EUR -10,80 EUR -4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 243,98 USD abwärts. Der Kurs der Micron Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 239,54 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.933.926 Micron Technology-Aktien.

Am 10.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 257,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 5,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (61,57 USD). Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 74,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,527 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Micron Technology-Aktie wird bei 132,50 USD angegeben.

Am 23.09.2025 lud Micron Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 17.12.2025 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 16,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
