Kursentwicklung im Fokus

Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology fällt am Nachmittag

18.11.25 16:08 Uhr
Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology fällt am Nachmittag

Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 231,85 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
199,96 EUR -8,54 EUR -4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Micron Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 231,85 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 230,00 USD. Bei 235,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.362.272 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,58 USD. Dieser Kurs wurde am 17.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,39 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 61,57 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 73,44 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50 USD an.

Micron Technology ließ sich am 23.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,79 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 7,75 Mrd. USD umsetzen können.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 17,06 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
