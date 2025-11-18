Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Abend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Micron Technology. Zuletzt fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 232,15 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 4,1 Prozent auf 232,15 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 225,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.416.401 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Bei 260,58 USD erreichte der Titel am 17.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 12,25 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 61,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 73,48 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,527 USD je Micron Technology-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,50 USD für die Micron Technology-Aktie.
Micron Technology gewährte am 23.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 0,79 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 17.12.2025 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 17,06 USD im Jahr 2026 aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.2025
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.2024
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.2024
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.2023
|Micron Technology Buy
|UBS AG
