Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Micron Technology zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Micron Technology-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 228,59 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Micron Technology-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 228,59 USD. Bei 230,30 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 226,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 1.413.992 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,58 USD) erklomm das Papier am 18.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 61,57 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,527 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,460 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 132,50 USD.

Micron Technology veröffentlichte am 23.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 17.12.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2026 17,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

