Micron Technology Aktie News: S&P 500 Aktie Micron Technology am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 118,53 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 118,53 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bei 120,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,58 USD. Zuletzt wechselten 2.606.150 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 8,65 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,57 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 92,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,479 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Micron Technology-Aktie bei 136,67 USD.

Am 25.06.2025 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 9,30 Mrd. USD gegenüber 6,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.09.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 8,01 USD im Jahr 2025 aus.

