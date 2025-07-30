Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 518,43 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 518,43 USD. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 518,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 521,56 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 565.932 Microsoft-Aktien.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. Mit einem Zuwachs von 7,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,67 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 606,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 21,70 USD je Aktie aus.

