Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 507,87 USD abwärts.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 507,87 USD. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 506,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 510,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.653.952 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 47,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,49 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 606,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 USD gegenüber 2,95 USD im Vorjahresquartal. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

