Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft behauptet sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Microsoft zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 508,91 USD zeigte sich die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 508,91 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 512,30 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 507,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 510,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ 653.227 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,24 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NVIDIA-Aktie: Rückzug aus direktem Cloud-Wettbewerb - AWS behauptet Marktführerschaft

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 5 Jahren verdient

Aktien von Apple, Google & Co. im Blick: EU-Kommission will Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug