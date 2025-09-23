DAX23.689 +0,3%ESt505.475 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.338 +0,1%Nas22.564 ±-0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,42 +0,9%Gold3.757 -0,2%
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Aktienentwicklung

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft behauptet sich am Nachmittag

24.09.25 16:09 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft behauptet sich am Nachmittag

Die Aktie von Microsoft zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 508,91 USD zeigte sich die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
434,35 EUR 3,70 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 508,91 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 512,30 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 507,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 510,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ 653.227 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,24 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 USD, nach 3,32 USD im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 606,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2026 15,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
