Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 505,98 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 505,98 USD. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 505,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 508,43 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 452.345 Stück gehandelt.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 555,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 46,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2025 mit 3,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,67 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 606,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 76,44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Microsoft am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,52 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

