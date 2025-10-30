DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.017 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Blick

Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit Abschlägen

30.10.25 20:23 Uhr
Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,4 Prozent auf 522,95 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
455,85 EUR -2,35 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 522,95 USD. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 522,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 530,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.005.725 Microsoft-Aktien.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Mit Abgaben von 34,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,52 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 608,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 76,44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 64,73 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,61 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

US-Tech-Riesen steigern EU-Lobbyausgaben

Sk hynix-Aktie springt nach Rekordgewinn an und zieht Advantest & Co. mit

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
16:36Microsoft KaufenDZ BANK
16:31Microsoft BuyUBS AG
13:21Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
11:41Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16:36Microsoft KaufenDZ BANK
16:31Microsoft BuyUBS AG
13:21Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
11:41Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen