Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,4 Prozent auf 522,95 USD ab.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 522,95 USD. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 522,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 530,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.005.725 Microsoft-Aktien.

Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,83 USD am 08.04.2025. Mit Abgaben von 34,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,52 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 608,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,95 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 76,44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 64,73 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,61 USD je Microsoft-Aktie.

