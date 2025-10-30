Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 530,48 USD abwärts.
Die Microsoft-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 530,48 USD. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 524,11 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 530,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.110.340 Microsoft-Aktien.
Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,62 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,83 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 35,00 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 608,00 USD je Microsoft-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,95 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 04.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.
Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,61 USD je Aktie.
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
US-Tech-Riesen steigern EU-Lobbyausgaben
Sk hynix-Aktie springt nach Rekordgewinn an und zieht Advantest & Co. mit
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:21
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
