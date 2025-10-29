DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.685 -0,4%MSCI World 4.414 -0,2%Top 10 Crypto 15,04 -2,2%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.659 -0,2%Euro 1,1607 +0,0%Öl 64,46 -0,7%Gold 3.969 +0,6%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Palantir-Aktie setzt Rekordlauf fort - Internationale Expansion beflügelt Palantir-Aktie setzt Rekordlauf fort - Internationale Expansion beflügelt
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie Volkswagen (VW) vz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Microsoft Aktie

454,30 EUR -4,05 EUR -0,88 %
STU
531,00 USD -11,13 USD -2,05 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,47 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

JP Morgan Chase & Co.

Microsoft Overweight

11:41 Uhr
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 565 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Cloudsparte Azure habe sich im ersten Geschäftsquartal gesund entwickelt, wenngleich sich das Wachstum normalisiert habe, schrieb Mark Murphy in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Umsatzausblick auf das laufende zweite Quartal liege für Azure etwas über den Erwartungen und für den Konzern insgesamt in deren Rahmen bis knapp darunter./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 575,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 541,55		 Abst. Kursziel*:
6,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 531,00		 Abst. Kursziel aktuell:
8,29%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 635,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

11:41 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Microsoft Buy UBS AG
28.10.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
24.10.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Trendwende voraus? Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
finanzen.net Microsoft-Aktie dennoch schwach: Microsoft schlägt Gewinnerwartungen
TraderFox Microsoft: Starkes Quartal, OpenAI-Megadeal – Rekordausgaben geplant
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich in Rot
dpa-afx Microsoft steigert Umsatz und Gewinn erneut kräftig - Aktie fällt dennoch
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft fällt am Mittwochabend
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Verluste
finanzen.net Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Benzinga Trump Thanks Bill Gates For Admitting He Was &#39;Wrong&#39; On The Climate Change &#39;Hoax&#39;: &#39;It Took Courage…&#39;
Benzinga Jensen Huang Says Nvidia Has Visibility Into &#39;Half A Trillion Dollars&#39; In Revenue As It Surpasses Apple, Microsoft To Hit $5 Trillion Valuation
Benzinga Microsoft CFO Amy Hood Says Cloud Revenue Figures &#39;Could Be Higher,&#39; But Azure Is &#39;Short On Capacity&#39; As AI Demand Soars
Benzinga Meta, Alphabet, Chipotle, Microsoft And Starbucks: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times Microsoft cloud customers face widespread disruptions
MotleyFool Microsoft (MSFT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
BBC Websites disabled in Microsoft global outage come back online
Zacks Compared to Estimates, Microsoft (MSFT) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
