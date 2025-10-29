Microsoft Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Microsoft habe dabei in allen anderen Bereichen besser abgeschnitten als erwartet. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei der Investitionshunger unersättlich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 675,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 541,55
|Abst. Kursziel*:
24,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 527,22
|Abst. Kursziel aktuell:
28,03%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 635,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|13:21
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
