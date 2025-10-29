DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.674 -0,6%MSCI World 4.409 -0,4%Top 10 Crypto 14,87 -3,3%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 93.765 -1,1%Euro 1,1555 -0,4%Öl 64,38 -0,8%Gold 3.974 +0,7%
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen tiefer erwartet -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Microsoft Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Microsoft habe dabei in allen anderen Bereichen besser abgeschnitten als erwartet. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei der Investitionshunger unersättlich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 541,55		 Abst. Kursziel*:
24,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 527,22		 Abst. Kursziel aktuell:
28,03%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 635,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

