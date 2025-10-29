Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 538,14 USD ab.
Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 538,14 USD. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 537,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 544,46 USD. Zuletzt wechselten 2.048.751 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 3,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,49 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 606,00 USD je Microsoft-Aktie an.
Microsoft gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,44 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 64,73 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Microsoft dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,56 USD je Microsoft-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:51
|Microsoft Buy
|UBS AG
|28.10.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
