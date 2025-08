Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 26,99 USD nach.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 26,99 USD. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,90 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 27,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 225.352 Moderna-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 91,99 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 240,83 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 23,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,21 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Moderna-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,00 USD für die Moderna-Aktie.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna -3,33 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,669 USD je Moderna-Aktie stehen.

